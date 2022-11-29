إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بالمنوفية

أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل ثقيل مع «ميكروباص» بمنطقة الحزام الأخضر في مركز السادات بمحافظة المنوفية، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصدر يكشف تفاصيل الإصابات

وأكد مصدر في مديرية الصحة، أنه فور الإبلاغ بالحادث تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى السادات العام، موضحًا أن الإصابات متفاوتة ويوجد كسور وجروح وكدمات، ويجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مؤكدًا أنه في حالة وجود حالة خطيرة سيتم نقلها إلى شبين الكوم لاستكمال العلاج.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارًا بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لإزالة آثاره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.