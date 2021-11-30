مصرع شاب في حادث مروري بمدينة السادات في المنوفية

لقي شاب يدعى "ا.ع" مصرعه إثر حادث مروري مروع في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أمام أحد مصانع السيراميك.

وحاول الأهالي إنقاذ الشاب بعد نقله سريعا إلى المتستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي، وسط حالة من الحزن الشديد بين أصدقائه وأهل قريته وأسرته والتي انتقلت من مركز الشهداء لمتابعة إنهاء الإجراءات القانونية.

قوات الشرطة تنتقل إلى مكان الواقعة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة السادات إلى مكان الواقعة، لمعرفة تفاصيل الحادث، وإجراء التحريات اللازمة، وسماع أقوال الشهود.

وتبين أن الشاب "ا.ع"، 20 سنة، مقيم بقرية كفر الجلابطه التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية.

تفريغ كاميرات المراقبة

تعود تفاصيل الواقعة، إلي تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بمصرع شاب نتيجة حادث سيارة أمام مصنع للسيراميك.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادثة، وجرى سؤال الشهود وعدد من الأهالي، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.