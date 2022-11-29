سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المحلية والأجنبية اليوم الثلاثاء

استقرار محلوظ داخل البنوك المحلية والإقليمية، في سعر صرف الدينار الكويتي، سواء للشراء أو للبيع، وفق آخر التحديثات الصباحية المرتبطة بأسعار العملات الورقية في القطاع المصرفي المصري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، ومنها الأهلي والمركزي والإسكندرية والتجاري الدولي.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

سعر العملة الكويتية في بنك QNB نحو 76.31 للشراء، 80.01 جنيه للبيع.

سجلت العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول نحو 75.85 للشراء، 81.85 جنيه للبيع.

سجلت العملة الكويتية في البنك المركزي المصري نحو 79.76 جنيه للشراء، 80.03 جنيه للبيع.

سجلت العملة الكويتية في بنك مصر نحو 77.01 للشراء، و79.85 جنيه للبيع.

سجلت العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان نحو 77.20 للشراء، 80.09 جنيه للبيع.

سجلت العملة الكويتية في بنك الكويت نحو 75.28 جنيه للشراء، و80.03 جنيه للبيع.

سجلت العملة الكويتية في إيجي بنك نحو 76.16 للشراء، 80.09 جنيه للبيع.

سجلت العملة الكويتية في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 79.90، 80.01 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 76.62 جنيه للشراء، 80.01 جنيه للبيع.

بلغ سعر العملة الكويتية الرسمية في تعاملات البنك الأهلي صباح اليوم، 76.96 جنيه للشراء و79.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الكويتية مع بداية التعاملات بالمصرف المتحد 74.24 جنيه للشراء، 80.06جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار في بنك CIB اليوم نحو 77.40 جنيه للشراء، و80.02 جنيه للبيع.