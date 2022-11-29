«البيطريين» تطرح كرتونة البيض لأعضائها بأرخص سعر في مصر.. 3 أرقام للتواصل

أعلنت نقابة الأطباء البيطريين بالإسكندرية، توفير طبق البيض 30 بيضة بسعر 55 جنيهًا، لكل أعضائها، بالإضافة إلى خصم 10 جنيهات لحاملي كارنيه خصومات النقابة الفرعية بالمحافظة، ليبلغ سعر طبق البيض نحو 45 جنيها، وهو أقل من سعر السوق الذي يتراوح ما بين 60 إلى 70 جنيها، وفقًا لأحدث أسعار السوق في الإسكندرية.

وقالت الدكتورة غاده حسين موسى، نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية، إنه قد تم الإعلان عن سعر كرتونة البيض المخفضة لكافة أعضاء النقابة وذلك لخدمتهم في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.

أرقام نقابة الأطباء البيطريين بالإسكندرية

وأضافت نقيب البيطريين بالإسكندرية، في بيان، أنه قد تم توفير 3 أرقام من أجل الاستعلام والتواصل فيما يخص سعر كرتونة البيض وهي: «01221469999، 034258266، 034294248».

توفير سعر كرتونة البيض المخفض في النقابة

وأوضحت أن الخصم على كرتونة البيض يتم عبر النقابة وليس من الأماكن التجارية، مشيرة إلى النقابة تحاول بكل ما أوتيت من جهد أن تسهل الأمور على أعضاءها.