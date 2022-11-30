مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة المختلفة، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، إذ يختلف موعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، من محافظة لأخرى، بشكل يومي، وفق التوقيت المحلي لكل محافظة.

وتقدم «الوطن»، مواقيت الصلاة بمختلف المحافظات، اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر الحالي، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:01 صباحا

موعد أذان الظهر: 11:43

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:01

موعد أذان الظهر: 11:44

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:07

موعد أذان الظهر: 11:49

موعد أذان العصر: 2:39

موعد أذان المغرب: 4:58

موعد أذان العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 5:00

أذان الظهر: 11:41

أذان العصر: 2:30

أذان المغرب: 4:49

أذان العشاء: 6:13

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

أذان الفجر: 4:50

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 2:37

أذان المغرب: 4:57

أذان العشاء: 6:16

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 4:55

أذان الظهر: 11:42

أذان العصر: 2:40

أذان المغرب: 5:00

أذان العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 4:58

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 2:41

أذان المغرب: 5:01

أذان العشاء: 6:21