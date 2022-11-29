الخدمات المقدمة على بوابة العمرة المصرية.. أبرزها الباركود

تتيح بوابة العمرة المصرية عددا من الخدمات التي يحتاجها المقبلون على السفر إلى الأرضي المقدسة لأداء مناسك العمرة للعام الهجري 1444، وبينها الحصول على الباركود الذي يعد شرطًا أساسيًا لسفر المعتمر لأداء العمرة.

خدمات بوابة العمرة المصرية

ونعرض في التقرير التالي، الخدمات التي تقدمها بوابة العمرة المصرية، وكيفية الحصول على باركود العمرة، في السطور الآتية:

- الاستعلام عن شركات السياحة المعتمدة والتي حصلت على تصاريح لتنظيم رحلات العمرة لهذا الموسم، حتى لا تتعرض للنصب.

- إمكانية الاطلاع على برنامج العمرة، بداية من الفنادق المتاحة، وقيمة الرحلة رسميًا.

- الاستعلام عن خط سير العمرة ومدتها.

- إمكانية الاستعلام عن الحصول على باركود العمرة وهو أحد شروط السفر لأداء المناسك المقدسة.

- الاستعلام عن حالة الحجز.

- الاطلاع على بيانات السفر.

- إمكانية الاطلاع على أهم فتاوى وأدعية مناسك العمرة والحج.

- خصصت البوابة قسم خاص لتوضيح المناسك المقدسة.

- إمكانية الاستعلام عن الحصول على باركود العمرة من عدمه.

باركود العمرة

ويعد باركود العمرة شرطا أساسيا للسفر لأداء المناسك، وهو عبارة عن كود تعريفي خاص بالمعتمر، حيث يتم ربط الكود آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

ويشترط للحصول على الباركود حجز تذاكر الطيران ووجود سكن لائق بمكة والمدينة، والحصول على تأشيرة العمرة، والتوجه لشركات السياحة لتقوم بتقديم الطلب للحصول على الباركود، ويمكن التأكد من الحصول على الباركود من خلال الدخول على بوابة العمرة المصرية من هنــا، واختيار خدمة الاستعلام عن الباركود، وإدخال رقم جواز السفر، ليظهر بعدها الكود التعريفي للمعتمر، والذي يكون صالح للاستخدام خلال أسبوع من صدوره.