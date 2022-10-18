طرق الحصول على باركود بوابة العمرة المصرية.. «لو معاك تأشيرة»

تتيح بوابة العمرة المصرية للمواطنين المصريين الحاصلين على تأشيرة للسفر للمملكة العربية السعودية، إمكانية الحصول على الباركود، الذي يعد شرطًا أساسيًا للحصول على تذاكر الطيران للمملكة لأداء مناسك العمرة، وفيما يلي، ننشر كيفية الحصول على باركود بوابة العمرة المصرية؟ والرسوم المقررة.

باركود بوابة العمرة

ووفق قانون بوابة العمرة المصرية، فإن «الباركود» هو كود تعريفي يتم إضافته على التأشيرة، وهو يحمل البيانات الخاصة بالمسافر، ويربط المعتمر آليا مع الإدارة العامة للجوازات، لإرسالها لأقسام الجوازات، وتكون شركات الطيران والنقل، ملتزمة بمطابقة البيانات المسجل لدى البوابة قبل المغادرة.

كيفية الحصول على باركود بوابة العمرة المصرية؟

وإذا كنت من المواطنين الحاصلين على تأشيرة العمرة وترغب في الحصول على الباركود فيجب عليك اتباع الآتي:

- التوجه إلى إحدى شركات السياحة المعتمدة على بوابة العمرة المصرية، والتأكد من أنها معتمدة خلال الموسم الحالي.

- تسليم التأشيرة إلى الشركة المعتمدة.

- سداد قيمة رسوم الباركود وتبلغ 3200 جنيها.

- يتم بعدها تسجيل الباركود بالتأشيرة.

- يتم بعدها حجز الطيران قبل السفر للعمر.

تأشيرات لا تحتاج لباركود بوابة العمرة ‏

واستثني قانون بوابة العمرة المصرية بعض أنوع التأشيرات من الحصول على باركورد البوابة، في المادة الثانية من القانون رقم 72 لسنة 2021، وهي كالآتي:

التأشيرة العائلية.

التأشيرة التجارية.

تأشيرة رجال الأعمال.

تأشيرة المؤتمرات.

تأشيرة المرور.

التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات الرسمية بأنواعها.

التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية وتأشيرات الإقامة.

وتتيح بوابة العمرة المصرية عدد من الخدمات للمعتمرين، أونلاين ومنها قائمة بأسماء الشركات السياحية المعتمدة لموسم العمرة الحالي، والذي تجاوز الـ 1900 شركة، كما يمكنك الاستعلام عن برنامج العمرة في الشركات السياحية سعر رحلة العمرة الرسمي من خلال الاستعلام عن حجز رحلات العمرة، فضلا عن مجموعة واسعه عن فتاوى الحج والعمرة، وشرح للمسلمين لكيفية أداء المناسك.