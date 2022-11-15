خطوات الاستعلام على باركود العمرة من بوابة العمرة المصرية

تتيح بوابة العمرة المصرية، للراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية، «الاستعلام على باركود العمرة»، ومدتها، إذ أن صلاحية هذا الباركود، تستمر لمدة أسبوع، وهي الفترة التي يجب خلالها سفر المعتمر.

وفيما يلي، نقدم في التقرير التالي، رابط وخطوات الاستعلام على باركود العمرة من بوابة العمرة المصرية، تسهيلا على المعتمرين الحصول على البيانات سهولة، وذلك وفقًا لقانون بوابة العمرة المصرية رقم 72 لسنة 2021.

رابط الاستعلام على باركود العمرة

ويمكن الاستعلام عن الحصول على باركود العمرة عبر بوابة العمرة المصرية، ويمكن الدخول عليها من هنـا.

الاستعلام على باركود العمرة

ويمكن معرفة تاريخ الحصول على باركود العمرة من خلال اتباع الآتي:

- بعد الدخول على موقع بوابة العمرة المصرية، يتم اختيار خدمة «الاستعلام».

- يتم إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي، واضغط على «بحث جديد».

- سوف تظهر صفحة تبويب جديدة توضح حالة متقدم الطلب، سواء حصل على التأشيرة مضاف إليها الباركود أو لا.

- كما سيتمكن الشخص من الاستعلام عن نوع ومدة العمرة وخط سير الرحلة وأماكن الإقامة، والمبلغ المحدد للرحلة وهو ما يجب أن يدفعه المعتمر بدون أي زيادات.

خطوات الحصول على الباركود عبر بوابة العمرة

وحتى تتمكن من الحصول على باركود العمرة صالح من جهة معتمدة يجب اتباع الخطوات الآتية:

- التوجه إلى إحدي شركات السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، وسوف تجد قائمة بالشركات المعتمدة على بوابة العمرة المصرية.

- يتم إعطاء جواز السفر والأوراق اللازمة.

- بعد ذلك تقوم شركة السياحة بالتأكد من تفعيل الشركة «الباركود» على بوابة العمرة المصرية خلال الموسم الحالي.

- يتم بعدها حجز تذكرة الطيران قبل السفر لأداء مناسك العمرة.