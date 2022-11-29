تأجيل دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها في «فيلا أكتوبر» لـ27 ديسمبر

قررت محكمة الاستئناف، تأجيل الدعوى الثالثة التي أقامتها ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها، في بطلان عقد بيع فيلا في مدينة 6 أكتوبر لـ27 ديسمبر المقبل.

ورفضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، في وقت سابق، دعوى أقامتها آية رشوان توفيق، ضد والدها، لبطلان عقد بيع فيلا بـ6 أكتوبر لابنته الثانية «هبة» بـ5 ملايين جنيه، بدعوى أنّ الأخيرة استغلت التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها.