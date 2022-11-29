خطوات الحصول على معاش استثنائي.. 4 فئات يحق لها التقديم

يبحث الكثيرون عن طريقة الحصول على معاش استثنائي والفئات المستحقة له، وكذلك الخطوات اللازمة لتقديم طلب الحصول على المعاش والموافقة عليه، وهو ما توضحه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الرسمي.

وتستعرض «الوطن» الفئات التي يحق لها الحصول على معاش استثنائي وكذلك طريقة التقديم للحصول عليه.

4 فئات يحق لها الحصول على المعاش الاستثنائي

وحددت الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي 4 فئات يحق لها الحصول على المعاش الاستثنائي، والتي جاءت على النحو الآتي:

- العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب.

- يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

- تقرير معاش استثنائي لمن أدوا خدمة جليلة للدولة.

- منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

5 خطوات للحصول على المعاش الاستثنائي

وحددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 5 خطوات للحصول على خدمة المعاش الاستثنائي، وهي:

- إذا كنت من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام استوفى نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص وقدمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- يتمّ تحويل المتقدم للهيئة العامة للتأمين الصحي «اللجنة الطبية» لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- يتمّ عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به «التقرير الطبي - البحث الاجتماعي» على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى الحق في المعاش الاستثنائي «منح/ تحسين».

- يعرض الطلب على اللجنة العليا للنظر فيه.​