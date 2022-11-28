حياة كريمة بالسويس: بدء تسليم المعاش الاستثنائي.. وتجهيز قائمة مساعدات جديدة

أعلن المهندس محمود عبد العزيز، منسق حياة كريمة بمحافظة السويس، إطلاق قافلة طبية تابعة لمؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون مع جامعة السويس ونقابة الأطباء، تستهدف أهالي بعض المناطق النائية الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن القافلة تغطي تخصصات طبية مختلفة، منها: الباطنة والأطفال والمسالك والنساء، مؤكدًا إقبال وسعادة المواطنين بفعاليات المبادرة الرئاسية.

تسليم المعاش الاستثنائي بالسويس

أضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن المبادرة نظمت ندوة توعوية لشباب الجامعات في الكليات المتخلفة، آأخرها في كلية العلوم، الأسبوع الماضي، تحت عنوان «جهود حياة كريمة لتعليم العمل التطوعي لدى شباب الجامعات»، لافتا إلى أنهم بدأوا مع بداية الأسبوع الحالي، تسليم المعاش الاستثنائي التابع لحياة كريمة بالسويس، عن طريق الكشف الذي تم رصده وفحصه ميدانيًا.

المواطنون يلمسون دور الدولة الإيجابي

أكد منسق حياة كريمة بالسويس، أن المبادرة تعمل على استكمال بيانات بعض المواطنين بالمحافظة، لكي نستطيع نوصيل المساعدات لهم، وفقًا لرؤية مؤسسة حياة كريمة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية للأهالي الأكثر احتياجًا في المناطق الأشد فقرًا، لافتًا إلى أن المواطنين يلمسون الدور الإيجابي الذي تقوم به الدولة والمؤسسات المتعاونة كالجامعات والمجلس الأعلى للجامعات والاتحاد الوطني للعمل التنموي، في الوصول إلى المناطق المحتاجة.