سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء

كشفت محلات الصاغة عن سعر الذهب عيار 21 اليوم، حيث انخفضت الأسعار اليوم بعد ارتفاع شهده المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وأوضحت الصاغة أنّ سعر الذهب عيار 21 اليوم سجل في بداية التعاملات الصباحية، نحو 1430 للبيع، والشراء 1460 حيث كانت قيمته أمس نحو 1475 جنيها للبيع، أما الشراء فوصل لنحو 1495 جنيها.

وفي أسواق المال سجل الذهب عيار 21 انخفاضا، حيث وصل لـ1212 جنيها، ما يعادل بالعملة الأمريكية 49.32 دولار، وأمس سجل نحو 1220 جنيها، ما يعادل 49.58 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر كيلو الذهب اليوم للبيع 1,634,286 والشراء 1,668,571 جنيه.

سجل سعر الأونصة اليوم للبيع 50,826 والشراء 51,893.

سجل سعر الجنيه الذهب وصل للبيع 11,440 شراء 11,680 جنيه اليوم الثلاثاء.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم للبيع 1634 والشراء 1669 جنيها.

سجل عيار 22 وصل إلى 1498 للبيع أما الشراء 1530 جنيها.

سجل عيار 18 وصل للبيع 1226 والشراء 1251 جنيها.

سجل عيار 14 ارتفع هو الآخر ليسجل 953 جنيها للبيع والشراء بـ973 جنيها.

سجل عيار 12 للبيع 817 جنيها أما الشراء 834 جنيها.

سعر الذهب بالدولار في أسواق المال

وعن قيمة الذهب بالعملة الأمريكية، سجلت كما يلي.

سجل عيار 24 قيمة 1385 جنيها، ما يعادل 56.36 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 1270 جنيها، ما يعادل 51.67 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1039 جنيه ما يعادل 42.27 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 808.02 جنيه ما يعادل 32.88 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 692.59 جنيه ما يعادل 28.18 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 519.44 جنيه ما يعادل 21.14 دولار.

سعر أوقية الذهب 43,079 جنيه، ما يعادل 1753 دولارا.

سعر جنيه الذهب اليوم 9696 جنيه ما يعادل 394.55 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم 1,385,174 جنيه، ما يعادل 56,363 دولار أمريكي.