الذهب يعوض خسائره عالميا.. ويستقر في محلات الصاغة محليا

ارتفع الذهب فوق مستوى 1750 دولارًا للأوقية، اليوم الثلاثاء، معوضًا معظم خسائر الجلسة السابقة مع تراجع الدولار، بينما واصل المستثمرون تقييم الاتجاه المحتمل للسياسة النقدية الأمريكية في ديسمبر المقبل.

خسائر الإثنين

انخفض المعدن الأصفر بنسبة 1% تقريبًا أمس الاثنين بعد أن أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنَّ أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع في العام المقبل، ومع ذلك من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد تقديم أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

يتطلع المستثمرون إلى عدد كبير من التقارير الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، إضافة إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم غدٍ الأربعاء للحصول على أدلة جديدة حول خطط البنك المركزي التشددية.

توقعات بتراجع الذهب عالمياً

يتأثر الذهب بأسعار الفائدة المرتفعة التي بدورها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا، مما يضعف جاذبية المعدن الأصفر.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1735.22 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية (Trading Economics) على أن يمتد تداوله عند 1673.93 في غضون 12 شهرًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

محليًا، استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء، على مستويات أمس الإثنين، وسجل عيار 24 من الذهب 1691 جنيهًا سعراً للشراء، و1480 لعيار ذهب 21 الأكثر شيوعاً، و1269 جنيهًا لعيار 18، و987 لعيار 14، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 11840 جنيهًا.