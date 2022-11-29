«الآثار»: تعيين لجنة لتسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا رقم 381 لسنة 2022، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لمدة شهرين، أو لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد.

تشكيل مجلس الإدارة الجديد

وتشكلت لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وفقا للقرار الوزاري من 5 شخصيات من بين أعضاء المجلس المنتهي مدته، وهم: عادل المصري، رئيسا للجنة، وعضوية: هاني يان سويشانج، نائبا للرئيس، وياسر محمد يسري، ويوسف التاجوري، أمينا للصندوق، وعلاء الدين محمد فتحي عبد العزيز، وهشام محمود محمد عبدالله.

قانون الغرف السياحية

وجاء قرار وزير السياحة والآثار بتشكيل لجنة لتسير أعمال غرفة المنشآت السياحية، لحين الانتهاء من قانون الغرف السياحية، الذي يتم مناقشه مواده حاليا تحت قبة مجلس النواب، والانتهاء من اللائحة المنظمة للقانون، والتي سيتم إعدادها فور الانتهاء من إقرار القانون بمجلس النواب والتصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشره بالجريدة الرسمية لدخوله حيز التنفيذ.