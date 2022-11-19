«المنشآت السياحية»: انتخابات الغرفة ستجري وفقا للقانون الجديد

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المدة القانونية لمجلس إدارة الغرفة انتهت ومجلس الإدارة يقوم حاليًا بتسيير أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، لافتًا إلى أن الغرفة تنتظر صدور قانون اتحاد الغرف السياحية الجديد الذى يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب واللائحة التنفيذية الخاصة به، لأن الانتخابات ستجري وفقا له.

وأضاف «منصور»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية لمناقشة الموازنة والحساب الختامي عن العام المالي 2021-2022، والمنتهي في 30 يونيو الماضي، ستعقد خلال النصف الثاني من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد إلى الآن اليوم الذي ستنعقد فيه الجمعية العمومية للغرفة.

وأشار إلى أن العام الجارى شهد زيادة كبيرة في نسب إقبال الرواد على التواجد بالمنشآت والمطاعم السياحية بالمقارنة بالعامين الماضيين، لافتًا إلى أن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس شهدوا أعلى نسب إشغال بالمطاعم السياحية خلال عام 2022، لافتًا إلى أن التوافد الكبير للسياح العرب على زيارة مصر خلال العام الجاري كان أحد الأسباب الرئيسية للإنتعاشة التي حدثت بقطاع المنشآت والمطاعم السياحية المصرية.

السياحة العربية

وأوضح أن الشهر والنصف المتبقي من العام الجاري سيشهد قدوم أعداد جيدة من السياح العرب والأجانب، وهو ما سيرفع من نسب الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية، موضحا أن نسب الإشغال بالمطاعم السياحية ترتبط طرديا بمعدلات الحركة السياحية الوافدة.

إجازات الكريسماس

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن إجازات الكريسماس التي ستحل خلال النصف الثاني من الشهر المقبل سترفع من نسب الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية لاسيما المتواجدة بالقاهرة والجيزة والغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، كما أن أجازة رأس السنة الميلادية سترفع أيضا من نسب التواجد بالمطاعم خلال تلك الفترة.