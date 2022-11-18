المنشآت السياحية: المطاعم لن ترفع أسعارها قبل مارس المقبل

قال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المطاعم السياحية لن ترفع أسعار قوائم الطعام بها حاليا بالرغم من ارتفاع أسعار الخامات والمواد الغذائية والمشروبات مؤخرا، مشيرا إلى أن المنشآت السياحية لن ترفع أسعار وجباتها قبل شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن الزيادة في أسعار الوجبات التي سيتم تطبيقها العام المقبل ستكون الزيادة السنوية الطبيعية والتي تتراوح ما بين 10 إلى 15%.

المطاعم حريصة على عدم رفع أسعار الوجبات حاليا

وأضاف لـ «الوطن»، أن المطاعم والمنشآت السياحية حريصة على عدم رفع أسعار وجباتها الغذائية حاليا وذلك حرصا على جذب أكبر عدد من الرواد، وعدم تحميلهم أية أعباء مالية إضافية، وتابع: «المطاعم ستتحمل حتى شهر مارس المقبل أية تكاليف إضافية طرأت على تكاليف التشغيل».

وأوضح أن نسب إقبال الرواد على المنشآت والمطاعم السياحية حاليا جيدة، لافتا إلى أن نسب إشغال مطاعم القاهرة الكبرى تتراوح حاليا ما بين 65 إلى 75%، مشيرا إلى أن نسب الإقبال على التواجد بالمنشآت السياحية بالغردقة خلال الشهر الجاري كانت مرتفعة، فيما كانت نسب الإقبال متوسطة بكل من الأقصر وأسوان، منوها إلى أن تلك النسب ستبدأ في الارتفاع خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري.

الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأشار إلى أنه بالرغم من تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا إلا أن المنشآت والمطاعم السياحية لازالت مستمرة في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار كورونا، لافتا إلى أن تلك الإجراءات تشمل قياس درجات حرارة لرواد المنشآت السياحية والعمال قبل دخولهم للعمل، إضافة إلى ارتداء العاملين للكمامات طوال فترة تواجدهم بالعمل، مع توفير كميات كبيرة من المطهرات وادوات النظافة.