«التحالف الوطني» يطلق المرحلة الثانية لقافلة «ستر وعافية»

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال مؤسسة «صناع الخير للتنمية» عضو التحالف المرحلة الثانية من مراحل خدمات قافلة «ستر وعافية 7» لأهالي قرية الحصص مركز شربين والقرى المجاورة بتسليم النظارات الطبية لمن تمّ توقيع الكشف عليه في المرحلة الأولى من القافلة وكذلك استكمال التجهيزات المطلوبة لإجراء عمليات جراحات العيون.

عمليات جراحات العيون

وأكّد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لـ صناع الخير أنَّ المرحلة الثانية من مراحل خدمات قافلة «ستر وعافية 7» لأهالي الحصص والقرى المجاورة شمل توزيع «صناع الخير» لـ98 نظارة طبية على 98 من الأهالي وكذلك إنهاء التجهيزات لإجراء 40 من الأهالي عمليات جراحات عيون مختلفة، مبينًا أنَّ المرحلة الثانية تأتي استكمالاً لما قدمته قافلة «ستر وعافية 7» في مرحلتها الأولى التي انطلقت الجمعة الماضية من توقيع الكشف على الأهالي في التخصصات الطبية الأكثر أهمية وعلى رأسها أمراض العيون والقلب والعظام والقدم السكري، وكذلك تقديم الخدمات التوعوية والمساعدات الإنسانية.

جهود التحالف الوطني

وأوضح أنَّ جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي من خلال قوافل «ستر وعافية» مستمرة في تقديم خدماتها المتكاملة سواء في جانب الخدمات الطبية أو المساعدات الإنسانية أو التنموية وجانب التوعية وان قطار قوافل ستر وعافية من التحالف وهو يتوقف بخدماته في محافظة الدقهلية فقد استهدف ادخال الفرحة على أهالي قرى غزالة والحجايزة مركز السنبلاوين والحصص مركز شربين واو ليلة مركز ميت غمر.

يُذكر أنَّ مؤسسة صناع الخير للتنمية نجحت ومن خلال مبادرة «مراكب النجاة» في تنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي لعدد من أرباب أسر غير قادرين بقرية بساط كريم الدين مركز شربين، إذ سلمتهم مراكب صيد حديثة وإنشات ثلاجة لحفظ الأسماك لتحفيز الأهالي ممن تسلموا المراكب على زيادة مواردهم من الصيد.