وفاة الممثل الأمريكي كلارنس جيليارد بطل «Die Hard» عن عمر 66 عاما

رحل الممثل الأمريكي كلارنس جيليارد جونيور عن عمر يناهز الـ66 عامًا، المعروف بأدواره في أفلام «Texas Ranger» و«Walker»، بالإضافة إلى دوره في الفيلم الشهير «Die Hard» مع النجم بروس ويليس، وجاء إعلان وفاة «جيلارد» من خلال بيان صادر عن جامعة نيفادا، حيث يعمل أستاذًا للسينما والمسرح في كلية الفنون الجميلة بجامعة «UNLV»، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الوفاة.

وقالت هيذر أديسون، رئيسة قسم الأفلام في «UNLV»، «كان البروفيسور كلارنس جيليارد منارة الضوء والقوة لكل من حوله، كلما سألناه عن حالته، كان يقول بمرح إنه مبارك، لكننا حقًا نحن المباركين بكوننا زملائه وطلابه لسنوات عديدة.. نحبك وسنفتقدك كثيرًا أستاذ جي»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

من هو كلارنس جيليارد

كلارنس جيليارد، ممثل سينمائي وتلفزيوني ومسرح بارع، ترك انطباعًا دائمًا في الثمانينيات بعد سلسلة من الظهور كضيف في عدد من الأعمال التلفزيونية، وبدأ مسيرته السينمائية التي قدم خلالها مجموعة واسعة من الأعمال، كان أولها المشاركة في «Top Gun» و «The Karate Kid Part II» عام 1986، بالإضافة إلى «Die Hard» عام 1988، كما اشتهر بدور كونراد ماكماسترز في المسلسل الدرامي القانوني «ماتلوك» في الفترة من 1989 إلى 1993، بالإضافة إلى دور القس بروس بارنز في ثلاثية أفلام «Left Behind».

عاد «جيليارد» إلى الأوساط الأكاديمية في وقت لاحق من حياته، وانضم إلى قسم المسرح في جامعة نيفادا، لاس فيجاس كأستاذ مشارك في عام 2006، وأوقف مسيرته المهنية لفترة من الوقت للتركيز على التدريس، وكانت أخر أعماله السينمائية فيلم «The Perfect Race» إخراج ديف كريستيانو وإنتاج عام 2019.

التدريس في الجامعة والابتعاد عن التمثيل

وقال الممثل الراحل عن ابتعاده عن التمثيل بسبب التدريس، في حوار سابق يعود لعام 2010، «وكيل أعمالي ليس سعيدًا لأنني لا أعمل، لكن بالنسبة لي الجامعة بها الكثير من المرح»، متابعا: «بمجرد أن تبدأ فصلًا دراسيًا وتلتقي بهؤلاء الطلاب يكون الأمر أشبه بعمل مسلسل تلفزيوني، كيف يمكنك تركهم بمجرد رؤيتهم يعتمدون عليك في عيونهم؟ لديهم تطلعات لنموهم الخاص خلال فترة الدراسة».