بروس ويلز ينفي بيع حقوق وجهه لشركة ذكاء اصطناعي.. تقاعد قبل 7 أشهر

نفى النجم الأمريكي بروس ويلز ما تردد خلال الفترة الماضية، عن بيعه لحقوق وجهه لشركة «Deepcake» الروسية، لتقوم بعمل «توأم رقمي» للممثل الذي تقاعد في مارس الماضي بعد تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية، مما يسمح باستخدام صورته في تصوير الأفلام والمسلسلات باستخدام التكنولوجيا دون أن يتطلب ذلك تواجده بشكل شخصي، وذلك بعد ظهوره في إعلان لإحدى شركات الاتصالات الروسية.

تستخدم شركات «Deepcake» الذكاء الاصطناعي لإنشاء محاكاة واقعية لشخصيات مشهورة، وتمّ استخدام وجه بروس ويلز في إعلان لشركة اتصالات روسية، وكشفت الشركة أنها عملت مع الممثل لظهوره في الإعلان باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال وضع شبكة عصبية اصطناعية لفرض صورة «ويلز» على وجه ممثل روسي.

بروس ويلز يظهر في إعلان روسي بعد تقاعده

Russian firm Deepcake used an authorized deepfake of the Bruce Willis in the commercial for telecoms company Megafon. The company uses an artificial neural network to impose Willis' image onto the face of a Russian actor pic.twitter.com/7bizoLsk2S — Reuters (@Reuters) September 22, 2021

الشركة الروسية تنفي شراء حقوق وجه بروس ويلز: غير دقيقة

ونفى المتحدث باسم بروس ويلز وجود أي شراكة أو اتفاق من هذا النوع مع الشركة على الإطلاق، بينما أوضحت الشركة في تصريحات لموقع «BBC» الإخباري، إن التقارير التي تفيد بأنها اشترت حقوق وجه الممثل الأمريكي غير دقيقة، قائلة: «الصياغة المتعلقة بالحقوق خاطئة، لا يستطيع بروس بيع حقوق وجهه لأي شخص، فهو ملكه بشكل أساسي».

وأكّدت أنَّها عملت عن كثب مع فريق «ويلز» في الإعلان، متابعة: «كل فعله أنه أعطانا موافقته والكثير من المواد لصنع توأمه الرقمي، وقال عندما شاهد الإعلان: لقد أحببت دقة شخصيتي.. إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي للعودة بالزمن إلى الوراء».