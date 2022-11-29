«كتاب مصر والعرب» ينعى الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح: خسرنا قلما وطنيا

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح، الذي وافته المنية، أمس، بعد حياة أدبية وثقافية حافلة، عن عمر ناهز 85 عاما، في صنعاء.

«كتاب مصر» يتعى عبد العزيز المقالح

وأضاف النقابة في بيان صحفي اليوم، أن الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لمجلس إدارة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، يتقدم بخالص العزاء في وفاة الشاعر والأديب اليمنى الكبير عبد العزيز المقالح.

وقال عبد الهادي: «إن اليمن والأمة العربية والعالم، خسروا قلما وطنيا وتراثا جماليا مهما للقصيدة العربية بوفاة المقالح، الذي يعد واحدا من أهم الأسماء الشعرية صاحبة الحضور على المستويين الجمالي والأكاديمي».

عبدالعزيز المقالح

ترأس الشاعر الكبير والوزير الراحل عبد العزيز المقالح، جامعة صنعاء، بين 1982 و2001، فضلا عن مركز البحوث والدراسات اليمنية التابع لها، بالإضافة إلى رئاسته للمجمع اللغوي اليمني، وعضويته في المجمعين اللغويين بالقاهرة ودمشق، علاوة على التعليم الأكاديمي الذي كان المقالح من أبرز أعلامه.

وأضاف عبد الهادي: «ما تمتعت به قصيدته من سمات جمعت بين التجديد والالتزام على مستويي الشكل والمضمون، عززت حضوره الرفيع ومكانته المستحقة في المشهدين الإبداعي والإنساني ورسخته بوصفه اسما كبيرا وازنًا من أعلام القصيدة العربية»، مختتما: «رحمه الله، وتغمده بعفوه، وألهم أهله وأصدقاءه وأحباءه الصبر والسلوان».