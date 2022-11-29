«الصحة»: المضادات الحيوية قد تتسبب في وفاة 10 ملايين شخص حول العالم

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، موضحًا أن المضادات الحيوية هي مركبات يتم استخدامها للتعامل مع الإصابة بأنواع متعددة من البكتيريا، وجرى تسميتها بهذا الاسم، لأنها عندما اكتشفت عام 1954م كان يتم تصنيعها من كائنات حية تقضي على كائنات حية أخرى ضارة.

استخدام مفرط وغير مبرر للمضادات الحيوية

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى والفضائية»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الصحية حول العالم مثل منظمة الصحة المصرية، أكدت أن هناك استخدام مفرط وغير مبرر، بل ضار، من قبل المواطنين للمضادات الحيوية دون وصفة طبية.

هناك صورة خاطئة أخرى لاستخدام المضادات الحيوية

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك صورة خاطئة أخرى لاستخدام المضادات الحيوية، وهي التشارك، حيث نستخدمها ليوم أو يومين، وعندما يمرض أحد أفراد الأسرة فإنه يحصل عليها أيضا، وهذه الممارسات لا تقتصر على مصر فقط ولكنها موجودة بشكل كبير في دول إقليم شرق المتوسط، وأدت إلى وفاة 1.2 مليون شخص بسبب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.

وتابع: «الناس لو استمرت على هذا النهج، فإن منظمة الصحة العالمية تتوقع أنه في عام 2050 سيتوفى 10 ملايين شخص بسبب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية».

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وجّه بإعادة وضع الأمور في نصابها الصحيح من خلال إطلاق الاستراتيجية القومية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، حيث سيتم تدريب الكوادر الطبية والعاملين في الحقل الطبي على استخدامها.