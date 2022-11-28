«الصحة»: 10 ملايين وفاة حول العالم بسبب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدراسات والأبحاث المختلفة أوضحت أن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات، التي قد تزيد على 10 ملايين حالة على مستوى العالم، موضحا أن المضادات الحيوية إذا استخدمت بشكل غير مبرر، ودون الرجوع للوصفات الطبية الصحيحة تؤدي إلى خلق بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، الذي بدوره يؤدي إلى الوفاة لصعوبة معالجة البكتيريا أو مقاومتها بشكل جيد.

استخدام طبي مبرر للمضادات الحيوية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي يعرض على قناة «dmc»، مع الإعلامية سارة حازم، أن الدولة المصرية قامت بعمل خطة عمل واضحة، وذلك للوصول إلى استخدام طبي مبرر للمضادات الحيوية، موضحا أنه سيتم البدء أولا من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، المستشفيات الجامعية، ثم تنتهي بالمرضى المترددين على العيادات الخارجية، ثم المرضى الموجودين بالمنازل والصيدليات العامة والخاصة.

تدريب الصيادلة العاملين بالمستشفيات

وتابع عبد الغفار أن هناك تدريبا يمتد لمدة شهر لجميع زملاء القطاع الصحي من الصيادلة العاملين بالمستشفيات سواء كانت مستشفيات جامعية أو تابعة لوزارة الصحة، وذلك في القطاع الذي يسمى بالصيدلة الإكلينيكية، موضحا أنه سيتم تدريب الصيادلة الإكلينيكيين على الآليات التي تتوافق مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بالنسبة لوصف الدواء أو صرف الدواء، بالإضافة إلى أنه سيتم استكمال متابعة التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من التدريب، وذلك في جميع المستشفيات الجامعية أو الحكومية، ثم يتم الانتقال للعيادات الخارجية والصيدليات العامة والخاصة.