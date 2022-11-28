وزير الصحة يطلق الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الإستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، اليوم، وذلك لحوكمة استخدام المضادات الحيوية بشكل آمن وفعال.

المرحلة الأولى بمشاركة 1000 صيدلي

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزير وجه خلال كلمته، الشكر لشركاء النجاح من القطاعين العام والخاص، كما أمر بتكثيف حملات التوعية للمواطنين، بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات، ووضع الاستراتيجيات والخطط الداعمة لنشر الوعي البيئي والمجتمعي بمخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية.

وأشار «عبد الغفار»، إلى أن الاستراتيجية تنقسم إلى ثلاث مراحل، تبدأ الأولى منها اليوم، بمشاركة 1000 صيدلي يعملون في 227 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، وهم بمثابة النواة الأولى التي تنطلق بها الإستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية في مرحلتها الأولى، وتنتهي بنهاية فعاليات ورش العمل، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام.

المرحلة الثالثة لتطبيق الإستراتيجية تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر

وأضاف أن المرحلة الثانية تستمر لمدة شهرين يتم فيها الرصد الكمي والكيفي لاستخدام المضادات الحيوية، بجميع أقسام المستشفيات وربطها بالعبء الاقتصادي الناجم عنها، ومن ثم القيام بالتحليل النهائي للبيانات، للخروج بالتوصيات اللازمة، موضحا أن هذه المرحلة هي أضخم عملية رصد للمضادات الحيوية تتم بجمهورية مصر العربية.

ولفت «عبد الغفار»، إلى أن المرحلة الثالثة لتطبيق الإستراتيجية تمتد ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، يتم فيها قياس العائد المتحقق جراء تطبيق تدخلات الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وبذلك يكتمل تطبيق الجزء الأول من الإستراتيجية.

وأكد التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وكافة الجهات واللجان المختصة بتطبيق الاستراتيجية، موضحا تعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجي وتطوير نظام الرقمنة، فضلًا عن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية، بما يسهم في الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.

وأشار الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الرعاية العلاجية، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الدولة، في خطة التنمية المستدامة للاستخدام الرشيد للدواء، ودعما للخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بالتعاون مع الجهات التابعة لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت الدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن الإستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، تمثل أهمية اقتصادية من حيث ترشيد استهلاك المواطنين والكوادر الطبية والمستشفيات لمضادات الميكروبات، مشيرة إلى أن الاستراتيجية، تتم على عدة مراحل بداية من التسجيل، وفعاليات التدريب وورش العمل على الترصد الكمي والكيفي، من خلال ترصد أنماط استخدام واستهلاك مضادات الميكروبات طبقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، ثمّن الأستاذ رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا فارما، جهود وزارة الصحة والسكان في دعم الإستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، مشيرا إلى عقد شراكات مع بعض الجامعات للتعاون في مجال الأبحاث، وأكد دعم شركة إيفا لكافة البرامج الخاصة بتدريب الأطقم الطبية وتوعية المجتمع بمخاطر الإفراط في المضادات الحيوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من الخبراء والمختصين.