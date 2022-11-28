أحمد موسى: وزير الصحة أطلق تحذيرا بسبب إساءة استخدام المضاد الحيوي

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل إطلاق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية لترشيد المضادات الحيوية، وتحذيره الخطير للمصريين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن لدينا مشكلة بسبب سهولة استخدام المضادات الحيوية، إذ أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الاستراتيجية يُشارك بها 1000 صيدلي في المرحلة الأولى لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف موسى، أنه لا بد أن يكون هناك توعية لـ 100 مليون مصري بشأن إساءة استخدام المضاد الحيوي، مشددًا على ضرورة الحصول عليه من خلال استشارة طبية، وأوضح وزير الصحة، أن استخدام هذه الأدوية دون الرجوع للطبيب قد يُفقد المضاد مفعوله ويُصبح دون جدوى للمريض.

ولفت إلى أن وزير الصحة أكد وفاة 5 ملايين شخص حول العالم سنويًا بسبب إساءة استخدام المضادات الحيوية.