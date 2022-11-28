«الصحة» لـ قصواء الخلالي: الإفراط في المضاد الحيوي يقتل 1.2 مليون شخص حول العالم سنويا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المضادات الحيوية هي أدوية يتم استخدامها لعلاج الالتهابات أو الإصابات البكتيرية التي تصيب أجهزة الجسم المختلفة وأشهرها الجهاز التنفسي، واستخدامها مثل أي دواء لا بد أن يكون وفق وصفة طبية مبنية على كشف طبي، مشيرا إلى أن الإفراط في استخدام المضاد يقتل 1.2 مليون شخص حول العالم سنويا.

استخدام مفرط للمضادات الحيوية

وأضاف عبدالغفار، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ما يحدث في دول شرق المتوسط بشكل محدد وفي دول كثيرة بالعالم أن هناك استخدام مفرط للمضادات الحيوية وغير مبرر ودون وصفات طبية وفي مصر يوجد الثلاثة أنواع.

وأشار إلى أن هذه الممارسات أدت على المستويين العالمي والمحلي إلى وجود قدرة للبكتيريا على أن تكون مقاومة لهذا المضاد بسبب فرط الاستخدام.

وتابع: «السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي يقول للمريض إنك شفيت بسبب المضاد الحيوي؟ حصل هناك ارتباط شرطي غير حقيقي بين القرص الطبيعي أو المسار الطبيعي للمرض الذي يشفى دون استخدام المضادات الحيوية وتناول المضاد الحيوي».

تدريب الكوادر الطبية

وأفاد بأن استراتيجية ترشيد استخدام المضادات تهدف بشكل أساسي إلى الوصول للاستخدام السليم الرشيد المبرر المبني على دلائل طبية سليمة للمضادات الحيوية من خلال تدريب الكوارد الطبية والصيادلة للتعامل الأمثل لاستخدام المضادات الحيوية ثم تفعيل هذا التدريب داخل المستشفيات.