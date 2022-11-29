«استغاثات الوزراء»: قوافل طبية بـ17 تخصصا لمتابعة المرضى والتخفيف عنهم

قال الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إنّ اللجنة بدأت مؤخرا بتوجيه من القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تنظيم القوافل الطبية الموسعة في جميع أنحاء الجمهورية، تضم 17 عيادة تخصصية وفريقا جراحيا، موضحا أنّه جرى التركيز على عيادات اليوم الواحد وجراحات اليوم الواحد، مثل الأنف والأذن والجراحة العامة.

قوافل طبية ومتابعة للمرضى

وأضاف «شعبان» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ القافلة الطبية لا تكتفي بالكشف على المرضى فقط، بل تتابعهم بعد ذلك عن طريق قاعدة بيانات، موضحا أنّ فريق التدخل السريع موجود في لجنة الاستغاثات الطبية ومدرب بشكل جيد على التنسيق مع الحالات، وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن يحتاجها.

تكثيف الخدمات الطبية

وأكد عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزرتء، يوجّه دائما بمساعدة المواطنين، لترسيخ الهوية الوطنية، خاصة في المحافظات الحدودية وأقصى صعيد مصر، متعهّدا بتكثيف الخدمات الطبية خلال الفترة المقبلة.