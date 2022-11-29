«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن»: «غاز مصر حقول الخير تكفي وتفيض»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح وباسم طبانة، على قناة «extra news»، ملف جريدة «الوطن»، المنشور في عدد اليوم، عن الغاز وخطوات الدولة في مسار توفير الطاقة، بعنوان: «غاز مصر.. حقول الخير تكفي وتفيض».

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إننا مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ عام 2018، وبدأ الحكومة تصدر بالفعل ما يعادل 8 مليارات متر مكعب، إلى جانب ارتفاع إنتاج الغاز بشكل كبير، حتى وصل الآن إلى 69.3 مليار متر مكعب، بزيادة حوالي 66% عن عام 2015، ما أدى إلى تسهيل عمليات التصدير والعلاقات الدولية.

الغاز الطبيعي لا يلوث للبيئة

أضاف «مغاوري»، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، أن الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة النظيفة غير الملوثة للبيئة، مشيرًا إلى أن معظم المنازل وبعض السيارات والمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، متابعًا أن مصر فتحت أفاقا كبيرة، لأنها تمتلك مخزون هائل منه، معتقدًا أنه سيكون هناك إنتاج ضخم من الغاز في السنوات المقبلة.