ماذا تفعل حال وجود مشكلة عند التسجيل في موقع الفاتورة الإلكترونية

ناشدت مصلحة الضرائب، المواطنين ورجال الأعمال بسرعة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، من أجل التيسير للجهات المعنية بمتابعة جميع المعاملات بين الشركات وبعضها البعض، من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية.

ويواجه بعض الأشخاص والشركات، مشكلة عند التسجيل في موقع الفاتورة الإلكترونية وقبول دعوة الممول على المنظومة، وهو ما نوضح كيفية مواجهته والتغلب عليه في السطور التالية وفقا لما ذكرت مصلحة الضرائب في بيان لها.

مشكلات التسجيل في موقع الفاتورة الإلكترونية

- على الممول أن يرسل المشكلة التي يعاني منها على الإيميل التالي: einvoice_support@efinance.com.eg

- وفي خانة موضوع أو «subject» يكتب تفاصيل مشكلة ويرسلها عبر الإيميل ويجب أن يحتوي على اسم الشركة، رقم التسجيل، الغرض من الإرسال.

كيفية التسجيل في موقع الفاتورة الإلكترونية

ويمكن إرسال كافة المعلومات الخاصة بالشركة أو الأفراد، من أجل إتمام التسجيل في موقع الفاتورة الإلكترونية على أحد الإيميلات التالية:

1- مركز كبار الممولين eInvoice@eta.gov.eg.

2- مركز متوسطي الممولين MTC-einv@eta.gov.eg.

3- مركز كبار مهن حرة LPC-einv@eta.gov.eg4.

وفي حالة أن يكون المفوض هو نفسه مالك المنشأة، عليه أن يتم تقديم البطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي للجهات المعنية، وفي حالة تفويض أحد الأشخاص نيابة عن صاحب الشأن، يقوم يتقديم مستندا قانونيا «تفويض بنكي أو توكيل عام حديث»، وبالنسبة لشركات الأشخاص، يتم تقديم تفويض بنكي أو توكيل رسمي عام حديث من ممثل الشركة بصفته.

وبدأت مصلحة الضرائب المصرية، بتطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تتضمن أربع مراحل فرعية تنتهي في 15 ديسمبر المقبل.