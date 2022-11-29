عودة الكهرباء إلى 8 مناطق في الإسكندرية بعد انقطاع 3 ساعات

أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية عودة التيار إلى 8 مناطق كبرى في المحافظة بعد انقطاع دام لـ3 ساعات، اليوم، بدءا من التاسعة صباحا وحتى منتصف ظهر اليوم بسبب أعمال الصيانة، مؤكدة أن الكهرباء تعمل حاليا بشكلها الطبيعي.

وبحسب بيان شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، فإن التيار عاد بشكل طبيعي، وفي حال أي مشكلة أو استمرار لانقطاع الكهرباء في المناطق المعلن العودة بها، عليهم الاتصال على الخط الساخن 121 لإصلاح أي عطل مستمر.

أماكن انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وأشارت شركة كهرباء الإسكندرية أن أماكن الانقطاع كالتالي:

- سابا باشا: «ش ابراهيم راجى بولكلى - شارع 40 متفرع من اسماعيل زكى - 8 شارع المحاسبة مع شارع المصحة بولكلى - شارع امير البحار مع صادق الدرينى شارع محمد فريد من ش بن نديم ونجت - تقاطع شارع ابراهيم العطار مع ش مرتضى صقر - شارع شعراوى مع ش عبد العزيز جاويش - شارع زكي بدوى مع طريق الجيش - شارع البحيرة مع ش عمرو المختار - 9 شارع سرهنك لوران - برج الصفوة فلمنج خلف بنك مصر».

- سيدى بشر: «شارع محمد نبيل حمدى - شارع 22 من شارع ملك حفني محلات السكة الحديد - شارع خالد بن الوليد خلف بنزينة سيدى بشر - عزبة الفلكى ش مسجد المدينة المنورة عبد الغنى موجود».

- خورشيد: «عزية الزوايدة 2- مشروع ريحانة - الاطباء - ش المراغى فاطمة يونس - الفروعة مدرسة - حافظ ابراهيم - بلوك - مساكن الراس السوداء».

- السيوف: وديع باشور

أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

وتمثلت أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية في التالي:

- الإبراهيمية: «شارع الدلتا - ش الاقصر - 215 شارع بورسعيد سبورتنج.

- الجمرك: 87 شارع النهار غيط العنب.

- محرم بك: 26 ، 10 شارع الحديني - عمارات بدوي.

- برج العرب: جاب الله رحيم؛ فيلات.