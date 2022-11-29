رئيس أزهرية كفر الشيخ يتفقد سير العملية التعليمية بمعاهد الحامول

أجرى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة الحامول التعليمية الأزهرية، حيث تابع سير العمل الدراسي مجمع معاهد غرب تيره الابتدائي والإعدادي؛ من أجل الاطمئنان على مدى انتظام العمل الدراسي بمعاهد المجمع.

متابعة نسب الحضور الطلابي بالمعهدين

وتابع رئيس المنطقة سير العملية التعليمية بمعهد غرب تيرة الابتدائي، ومعهد غرب تيرة الإعدادي بنين؛ للاطلاع على نسب الحضور الطلابي بالمعهدين، وتواجد المُعلمين والموجهين بالمعاهد، كما حرص على مناقشة الطلاب لقياس مدى المستوى العلمي لديهم، مطالباً بالاهتمام بتفعيل كافة الأنشطة الطلابية بالمعهدين، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي حيال تلك الأنشطة، متابعاً خطة تنفيذ أنشطة المسابقات الطلابية بالمعهدين.

كما اطلع «شهاوي»، بالاطلاع على طرق تحضير المُعلمين، ومطابقتها للمناهج الدراسية، ومتابعة تسلم نواقص الكتب الدراسية، ومدى الاهتمام بأعمال النظافة بداخل المعهدين.

وأكد تكثيف الزيارات الميدانية على معاهد المنطقة خلال الفترة المقبلة، لمتابعة سير العملية التعليمية من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، للوقوف على الإيجابيات والمعوقات، ورصدها للبحث والمناقشة، للعمل على حلها على الفور.