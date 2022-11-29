عضو «الحساسية والمناعة»: الفيروس المخلوي يصيب 64 مليون شخص سنويًا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الفيروس التنفسي المخلوي تم اكتشافه عام 1955 في قردة الشمبانزي، وأثبتت المتابعة انتقاله للبشر، وفي عام 1981 تعرف العلماء على التركيبة الوراثية والشفرات الخاصة بالفيروس، لافتًا إلى أنه يصيب 64 مليون شخص سنويا، كما أن 70% من أطفال العالم يُصابون به في عمر سنة، وتصل نسبة الإصابة إلى 100% في الأطفال بعمر عامين.

الفيروس التنفسي يخدع الجهاز المناعي

وأضاف «بدران»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «الفيروس المخلوي التنفسي يخدع الذاكرة المناعية لذلك يمكن الإصابة به مررًا وتكررًا، في الموسم الواحد، الذي يبدأ من نوفمبر وحتى مارس أو إبريل»، لافتًا إلى أن الفيروس مثل نزلات البرد التي يسببها 200 نوع من الفيروسات.

لدينا 7 أنواع من كورونا تصيب البشر

وتابع، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن من 10% إلى 20% من نزلات البرد يسببها الفيروس المخلوي التنفسي، بينما 40% من نزلات البرد تسببها 4 مجموعات من كورونا، موضحًا أن فيروس كورونا يضم 7 أنواع تم اكتشاف 5 منها في الصين، وله سلالات كثيرة للغاية في الخفافيش لكن نحن لدينا حتى الآن 7 أنواع تصيب البشر.

الفئات التي يفضلها الفيروس المخلوي

وأشار «بدران»، إلى أن نزلات البرد طبيعية وتصيب الجميع ولا تسبب مشكلة كبرى، بينما الفيروس المخلوي يُفضل الأطفال الصغار أقل من سنتين خاصة الرُضع وكبار السن فوق 65 عاما، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام كبير وعالمي في أمريكا بالفيروس، حيث أن معدلات الإصابة للفئة العمرية فوق الـ 65 زادت 10 أضعاف وكذلك دخول المستشفيات ووأعداد الوفيات.