كوريا الجنوبية تسجل 71 ألفا و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 71 ألفا و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 84 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27 مليونا و31 ألفا و319 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 41 حالة وفاة بفيروس كورونا

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية سجَّلت، 41 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الوفيات في البلاد إلى 30 ألفا و454 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الصين، سجَّلت السلطات الصحية، في البر الرئيس للبلاد، 3624 إصابة بفيروس كورونا بينها 3561 حالة محلية العدوى و63 حالة وافدة من الخارج، دون تسجيل وفيات جديدة.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، بلغ 315 ألفا و248 حالة وصلت حصيلة الوفيات إلى 5233 حالة وفاة.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل 35021 حالة إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.