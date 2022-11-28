مصدر بـ«التعليم»: لا صحة لتأجيل امتحانات نصف العام لطلاب «النقل» بسبب الفيروس المخلوي

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه لا صحة لـ تأجيل امتحانات نصف العام 2023 بسبب الفيروس المخلوي التنفسي، مؤكّدًا أنَّ امتحانات نصف العام 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستعقد في مواعيدها المحددة سلفًا طبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مشيرًا إلى أنَّه لا يوجد تنبه على الإطلاق بتأجيل الامتحانات، وأن الوزارة شددت على جميع المديريات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، لمواجهة أي فيروسات حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب.

تأجيل امتحانات نصف العام 2023 غير صحيح

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّ امتحانات نصف العام 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 14 يناير المقبل، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 من نفس الشهر، موضحًا أنَّ هناك تعليمات مشددة بضرورة وضع أسئلة الامتحانات طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية، وفيما درسه الطلاب خلال الترم الأول فقط.

أسئلة امتحانات نصف العام 2023 تعتمد على الفهم

وأوضح المصدر، أنَّ أسئلة امتحانات نصف العام 2023 سوف تعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والحشو والتلقين، مؤكّدًا أنَّ هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، بضرورة تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، لمواجهة الفيروسات سواء كورونا أو الفيروس المخلوي التنفسي، منوهًا إلى أنَّ إجازة نصف العام الدراسي 2022-2023 ستبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 فبراير لمدة أسبوعين، وذلك بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

تخصيص طبيب زائر للجان امتحانات نصف العام 2023

وأشار المصدر، إلى أنَّه سيتمّ تخصيص طبيب زائر في لجان امتحانات نصف العام 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، للاطمئنان على صحة الطلاب بشكل دوري، وتقديم الدعم لأي طالب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا أو الفيروس المخلوي التنفسي، مؤكّدًا أنَّ العام الدراسي الحالي يسير بشكل منتظم دون أي معوقات تؤثر على سير الدراسة في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.