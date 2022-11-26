مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبور مزلقان في المنيا

لقيت سيدة مصرعها، بعدما صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان قرية العباسية في مركز مغاغة بالمنيا، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

قطار يدهس سيدة أثناء عبورها مزلقان بالمنيا

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع سيدة مجهولة الاسم والعنوان، وتبلغ من العمر نحو 40 عاما، حيث صدمها قطار أثناء عبور مزلقان قرية العباسية بمركز مغاغة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي.

اتخاذ إجراءات النشر عن الجثة للتوصل للأهلية

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي بمناظرة الجثة وإعداد تقرير طبي، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، واتخاذ إجراءات النشر عن الجثة لمعرفة هويتها والتوصل للأهلية، والتصريح بالدفن عقب ذلك ما لم يكن هناك شبهة جنائية في الوفاة.

وكانت المنيا شهدت أمس حادث تصادم ببين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان بالقرب من كمين قرية بني أحمد الغربية، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بسحجات وكدمات وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.