بأمر القضاء.. تشكيل لجنة لحل نزاع هيئة السكة الحديد مع وحدة محلية بالمنيا

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلى تكليف كل من الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، بمحافظة المنيا، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتشكيل لجنة للفصل في النزاع القائم بينهم والمتضمن مطالبة سكك حديد مصر للوحدة المحلية بمطاي، مبلغ مقداره 96 ألف جنيه، قيمة إيجار مساحة 2000 مترٍ مربعٍ بالقرب من محطة مطاي شمالا لإقامة مجمع مدارس، وذلك بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/5/2005 بقيمة إيجارية 6 آلاف جنيه سنويًّا.

مهمة اللجنة

وقالت الجمعية في فتواها، إن مهام اللجنة تتلخص في تحديد المساحة محل النزاع على وجه الدقة، والبيانات الأساسية لها الواردة بالسجلات الرسمية والخرائط المساحية، وبحث سند ملكية كل من طرفي النزاع للمساحة، وما إذا كانت من الأراضي المُخصصة للهيئة المعروض ضدها النزاع والواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (114) لسنة 2005 أو أي قرار آخر، أم مملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي.

مدى صحة سندات التسليم للأرض

ووجهت ببحث مدى صحة تسلمها تلك المساحة من منافع الري، وتحديد الجهة صاحبة الولاية على الأرض، وبيان مدى تداخل قطعة الأرض محل النزاع مع أملاك الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، والسند القانوني لإصدار محافظ المنيا قراره رقم (219) لسنة 2003 بتخصيص تلك المساحة للهيئة العامة للأبنية التعليمية.

اطلاع اللجنة علي جميع المستندات

وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات والاستعانة بمن تراه ضروريًّا، والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع لدى طرفيه أو غيرهما من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وحدّدت أمانة مقدارها خمسة آلاف جنيه لرئيس اللجنة، تؤدى إليه عقب إيداع اللجنة تقريرها، على أن يُودع هذا التقرير مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجته لدى الجهة عارضة النزاع، والتي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 28/12/2022.