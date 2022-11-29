الطب الشرعي يبرئ عامل من تهمة قتل ابنه بالقليوبية: «الوفاة طبيعية»

قضت محكمة جنايات شبرا ببراءة عامل من تهمة القتل العمد لنجله البالغ من العمر 12 عامًا، بعد ورود تقرير الطب الشرعي الذي نفى التهمة، وأكد أن الوفاة طبيعية، وتبين من التحريات عدم معقولية الواقعة، وذلك بعد حبس المتهم عام ونصف حتى قضت للمحكمة بالبراءة.

تفاصيل أتهام أب بقتل ابنه بالقليوبية

كان المحامي العام لنيابات جنوب بنها أحال المتهم ويدعى «فوزي س ح»، 31 سنة، عامل، لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل نجله ويدعى «سليمان ف س»، 12 عامًا، في منطقة الخصوص، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأطبق على أنفاسه ما أدى إلى وفاته.

وبسؤال عم الطفل المجني عليه، اتهم والد الطفل بأنه هو المتسبب في قتله بخنقه، وأيده في أقواله جد الطفل.

تقرير الطب الشرعي وفاة طفل الخصوص طبيعية

وجاءت نتيجة الصفة التشريحية للطب الشرعي مخالفة لأقوال الشهود وتحريات المباحث، وأن الوفاة فسيولوجية ولا توجد أي شبهات جنائية في وفاة الطفل.

وقال محمد أحمد عثمان، دفاع المتهم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه القرار استند على تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الوفاة طبيعية وانتفاء جريمة القتل العمد بركنيها المادي والمعنوي كما دفع بانتفاء القصد الجنائي للمتهم في قتل نجله ودفع أيضا يتناقض أقوال شهود الإثبات مع تقرير الطب الشرعي وبطلان تحريات المباحث، إذ أنها جاءت مخالفة لتقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي، بالإضاءة إلى وجود خلافات عائلية بين المتهم وشقيقه وجد الطفل، إضافة إلى عدم معقولية الواقعة كما صورها الشهود.