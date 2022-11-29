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ضبط عاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة بالقاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:33 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مبلغ مالس من داخل الشقة سكنها.

التوصل لمرتكب الجريمة 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل، مقيم بدائرة القسم، وقيامه بالتردد بصفة مستمرة على المجنى عليها ومشاهدته بمحل البلاغ في وقت معاصر لارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضـبـطه وبمواجهتـه اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «التسلق والدخول من الشباك»، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالسرقة .

 

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