تفاصيل مقتل سائق «توك توك» في أسوان.. سرقة و«شال» وبلاغ تغيب

خرج «محمد» صاحب الـ14 عامًا كعادته كل صباح بعد أن ودع والديه وإخوته، واستقل «التوك توك» الخاص به، وبدأ عمله للإنفاق على أسرته وسد حاجتهم للعيش، لم يعلم أنَّه لن يعود لمنزله وأن هذا هو الوادع الأخير، إذ تفاجأ بتربص اثنين له للاستيلاء على «التوك توك» مصدر رزقه.

سرقة «توك توك» وهاتف محمول

المتهمان تربصا بالضحية وحين سنحت لهما اللحظة المناسبة حاولا الاستيلاء على الـ توك توك وهاتفه محمول، قاومهما المجني عليه دفاعًا عن مصدر رزقه، لكنهما تخلصا منه خنقًا بواسطة «شال» وألقيا الجثة في إحدى الترع وفرا هاربين.

بعد مرور عدة ساعات على موعد عودة الضحية لمنزله، بدأ الأب البحث عنه، سأل أصدقاءه ومعارفه، لكنه لم يتوصل إلى شيء، فقدم بلاغًا بمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، بتغيب نجله صاحب الـ14 عامًا، بعدها تلقى المركز بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب على سطح مياه المجاري.

بلاغ من الأهالي

وتبين أنَّ الجثة لذكر مجهول حول رقبته «شال»، وتعرف والد المجني عليه على الجثة، وقرر أنها لنجله المتغيب، وبتقنين الإجراءات أسفرت جهود قطاع الأمن بمديرية أمن أسوان، القبض على مرتكبي الواقعة، وتبين أنَّهما شخصان ويقيمان في أدفو، وأقرّا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.