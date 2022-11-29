تصعيد الفائزات ببطولة الكرة الطائرة بـ «أزهرية كفر الشيخ» للتصفيات النهائية

كرّم الدكتور عبد الناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ منتخب طالبات المنطقة لبطولة كرة الطائرة عن المرحلة الثانوية فتيات، لتحفيزهن قبل السفر لمعسكر بيت شباب الأزهر بسموحة، للمشاركة في التصفيات النهائية بالبطولة على مستوى مناطق الجمهورية والمقامة خلال الفترة من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر وحتى الخميس 1 ديسمبر 2022.

ويُمثل منتخب المنطقة لبطولة كرة الطائرة الطالبات الفائزات بالبطولة على مستوى معاهد وإدارات المنطقة، الطالبات: نورهان ماهر هنداوي، بمعهد فتيات المثلث الثانوي، وإسراء أيمن فتوح، بمعهد فتيات المثلث الثانوي، وشمس عمرو أحمد إبراهيم، بمعهد فتيات دسوق الثانوي، وأمل السيد محمد الزهيري، بمعهد فتيات دسوق الثانوي، وعفاف حسين رياض، بمعهد فتيات دسوق الثانوي، وابتسام هاشم جمعة، بمعهد فتيات دسوق الثانوي، وسارة السيد سعد، بمعهد فتيات دسوق الثانوي، ومني ماجد عبدالفتاح، بمعهد فتيات دسوق الثانوي، ومنة طلعت صلاح خليل، بمعهد فتيات دسوق الثانوي.

وأوصى رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، الطالبات المشاركات بالبطولة؛ بضرورة الاستعداد بأعلى درجات التركيز للحصول على المراكز الرياضية المتقدمة بالبطولة، وتشريف المنطقة بمحافل الألقاب الرياضية.

ويقوم بالإشراف العام على هذه المسابقات حسام فتوح حماد الوكيل الثقافي للمنطقة، تحت متابعة زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ويقوم بالتجهيز لإعداد منتخب طلاب المنطقة كلُ من محمد محسن أبو اليزيد، موجه عام التربية الرياضية بالمنطقة، ولمياء فوزي، موجه أول التربية الرياضية بالمنطقة، ويرافق الفريق خلال تواجده بالمعسكر صباح يوسف عمارة، مشرفة الفريق.