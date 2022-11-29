القبض على ربة منزل اعتدت على «ضرتها» بالشارع في حلوان
كتب:
محمد بركات
12:46 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية
كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة التعدى على سيدة بالقاهرة.. وضبط مرتكبا الواقعة
تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من كلاً من (الزوجة الأولى لزوجها وشقيقها – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب ، حال سيرها بالطريق العام بدائرة القسم ، على إثر وجود خلافات أسرية بينهم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.