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القبض على ربة منزل اعتدت على «ضرتها» بالشارع في حلوان

كتب:

محمد بركات
12:46 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة التعدى على سيدة بالقاهرة.. وضبط مرتكبا الواقعة

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من كلاً من (الزوجة الأولى لزوجها وشقيقها – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب ، حال سيرها بالطريق العام بدائرة القسم ، على إثر وجود خلافات أسرية بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات