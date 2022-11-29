القبض على ربة منزل اعتدت على «ضرتها» بالشارع في حلوان

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة التعدى على سيدة بالقاهرة.. وضبط مرتكبا الواقعة

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من كلاً من (الزوجة الأولى لزوجها وشقيقها – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب ، حال سيرها بالطريق العام بدائرة القسم ، على إثر وجود خلافات أسرية بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.