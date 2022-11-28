حوادث اليوم: ضبط مخدرات بـ 42 مليون جنيه بالسويس والقبض على شاب ضرب مسنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الساعات الماضية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية والكشف عن العديد من الحوادث والجرائم في جميع محافظات مصر، وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» أبرز تلك الوقائع والحوادث التي شهدتها جميع المحافظات في الـ 24 ساعة الماضية حسبما أعلنت الوزارة في بيانات رسمية.

ضبط شاب تعدى على مسن

ففى منطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، أقدم شاب على التعدى على مسن بالضرب بشارع الطالبية، وعقب انتقال رجال الشرطة وبفحص البلاغ تبين أنه حال سير مسن بالمعاش 77 عاما، تعدى عليه أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بالضرب مستخدما «شومة» كانت بحوزته، وأصيب بكسر في الذراع الأيسر، والكوع الأيسر، وكدمات متفرقة بالجسم، وتمكن الأهالي من ضبطه، وقام رجال الشرطة بالقبض على المتهم وإقتياده الى قسم الشرطة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

ضبط هارب من 4 سنوات حبس

وفى منطقة مدينة نصر بالقاهرة، ألقى رجال الشرطة القبض على أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئي «شيك - غرامة اقتصادية» بإجمالي مدد حبس بلغت 4 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت 10 ملايين جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مواد مخدرة بـ 42 مليون جنيه

وفي محافظة السويس، قامت الأجهزة الأمنية بضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ تخصصا في نقل مخدر الحشيش بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما بمحافظات الجمهورية، وذلك عن طريق إعداد مخزن سرى داخل سيارة نقل، حيث عثر بحوزتهما 6 آلاف طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 كيلوجرام ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت قيمة المواد المخدرة بـ42 مليون جنيه، وجرى اقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.