كاتب صيني: تطبيق بكين سياسة «صفر كوفيد» تحسّن الأوضاع الصحية في البلاد

قال «نادر رونج»، الكاتب الصحفي الصيني، إن سياسة «صفر كوفيد» التي تتبعها بكين في التعامل مع جائحة كورونا، أسهمت في تحسين الأوضاع الصحية على الصعيد المحلي.

إسهامات سياسة «صفر كوفيد»

وأوضح «رونج»، خلال مداخلة عبر «سكايب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه السياسة أسهمت، على مدار 3 سنوات، في خفض أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، والوصول بها إلى مستويات أقل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن إزالة جميع القيود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، سوف تؤدي إلى أوضاع كارثية بالصين، بحيث سيتجاوز عدد الوفيات، حسب ما هو متوقع، 1.6 مليون شخص، حال رفع كامل القيود المفروضة بسبب كورونا.

تظاهرات في الصين بالأيام الماضية

وشهدت الصين خلال الأيام القليلة الماضية، تظاهرات في مدن مختلفة، تناهض تدابير الإغلاق التي اتخذتها بكين للحد من الارتفاع الأخير في أعداد المصابين بكورونا.

وكان عدد من الدول الغربية، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت رفضها سلوك السلطات الصينية في التعامل مع التظاهرات، معلنة تأييدها لما وصفته بالحق الشعبي في التظاهر.