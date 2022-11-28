عقود البنزين تتراجع لأدنى مستوى منذ أول أكتوبر.. الصين كلمة السر

واصلت العقود الآجلة للبنزين خسائرها نحو 2.3 دولار للجالون، وهو أدنى مستوى في ثمانية أسابيع وسط تجدد مخاوف الطلب على الوقود، لا سيما من الصين، وبعد زيادة المخزون بشكل أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، خُففت المخاوف بشأن ضيق السوق.

ارتفاع المخزون الأمريكي

أظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 3.058 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، وهو أكبر عدد منذ منتصف يوليو، مقارنة بتوقعات السوق بارتفاع أقل بمقدار 383 ألف برميل، كما أظهر التقرير انخفاض إنتاج البنزين بمقدار 625 ألف برميل، وهو أول انخفاض أسبوعي منذ أوائل أكتوبر.

توقعات بارتفاع طفيف

تاريخياً، وصل البنزين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.33 دولار للجالون في يونيو من عام 2022، ومن المتوقع أن يتداول البنزين عند 2.52 دولار أمريكي للجالون بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 2.85 دولار أمريكي للجالون في غضون 12 شهرًا.

ويوم أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ما يقرب من 2% إلى 79.5 دولارًا للبرميل في تعاملات ضعيفة، لكنها لا تزال على وشك إنهاء الأسبوع منخفضة بسبب المخاوف بشأن الطلب الصيني والتقارير عن ارتفاع سقف أسعار دول مجموعة السبع بشأن النفط الروسي مما خفف من مخاوف الإمدادات.

الصين وانتشار كورونا

انخفض مؤشر النفط الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي، وواصلت الصين التعامل مع حالات كورونا المتزايدة، ما أثار مخاوف من أن تتبنى السلطات قيودًا أوسع على الحركة قد تضر بالطلب على الطاقة في أكبر مستورد للخام في العالم.

قيَّمت الأسواق تأثير سقف السعر المقترح لمجموعة السبع على النفط الروسي في حدود 65-70 دولارًا للبرميل وهو أعلى من الأسعار الحالية لجزر الأورال، ما أدى إلى تهدئة المخاوف من أن روسيا قد تنتقم من خلال خفض الإمدادات، فيما لا يزال المستثمرون حذرين قبل حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في 5 ديسمبر المقبل، وكذلك قبل اجتماع «أوبك +» في الثالث من ديسمبر.