وزير التعليم العالي يكشف موعد افتتاح المدينة الطبية بجامعة عين شمس

أشاد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحجم الانجازات التي تتم حالياً في مشروع مدينة عين شمس الطبية، مؤكداً أن المشروع سيوفر خدمة متميزة لسكان القاهرة نظراً لوجود كافة التخصصات.

افتتاح المدينة الطبية بنهاية عام 2023

وعن موعد افتتاح المدينة الطبية، أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، خلال جولته اليوم بالمدينة مع الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، أنه سيتم افتتاح المدينة الطبية بنهاية عام 2023.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المدينة الطبية تحظى بانسجام في العملية التعليمية والتجهيزات والخدمات الطبية، مؤكداً أن إدارة جامعة عين شمس حرصت على تقديم خدمة صحية متميزة.

أعمال التطوير في المدينة الجامعية شملت كل الاتجاهات

من جانبه، قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن أعمال التطوير في المدينة الجامعية شملت كل الاتجاهات بما يخدم العلمية التعليمية والبحث العلمي والتدريب الطبي والمستمر لأنها تقع في قلب القاهرة وتعتبر العمود الفقري لتخريج كوادر تخدم كل مكان في مصر.

وأضاف أن الجامعة بها 6000 طالب في المرحلة الأولى بكلية الطب و4000 طالب في الدراسات العليا، مؤكداً أن المدينة الطبية ستعمل على مدار 24 ساعة في اليوم لتوفير خدمة متميزة.