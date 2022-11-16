«الطاقة المتجددة»: إضافة 10 جيجا وات من الكهرباء النظيفة للشبكة المصرية

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنّ يوم الطاقة ب COP 27 شهد العديد من اتفاقيات الأطر المشتركة مع مستثمري القطاع الخاص، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي وأيضًا المحلي، لافتًا إلى توقيع 9 اتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر، لإنشاء مشروعات لإنتاجه ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والإيميثانول.

محورين للخروج من أزمة الطاقة العالمية

وأضاف الخياط في حور مذاع بتقرير على فضائية «النيل للأخبار»، أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تستهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر، وتصدير الإنتاج إلى الدول الخارجية والأوروبية.

وأشار إلى أن الأزمة العالمية بالطاقة الناجمة عن أزمة جائحة كورونا التي استمرت نحو عامين والأزمة الروسية الأوكرانية تدفع العالم لاتجاهين متوازيين بالغي الأهمية وهما: الاهتمام بموضوعات الطاقة المتجددة مشيدًا بما أبرمته الحكومة المصرية على مدار عامين من تعاقدت تتجاوز إجمالي قيمتها 3.5 مليار دولار، وهو ما يؤكد على نجاح الحكومة المصرية في جلب الاستثمارات الجنبية المباشرة، وجاذبية الاستثمار في مصر بصفة عامة، وقدرة الطاقة المتجددة أن تصبح قوة ناعمة للاستثمار في مصر بشكل خاص.

إضافة 10 جيجا من الكهرباء النظيفة للشبكة المصرية

وأضاف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: «الاتجاه الثاني يتضمن كفاءة الطاقة وتحسين استخدامات كفاءة الطاقة بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وهو ما أبرزته المبادرة المصرية تحت اسم نوفي والخاصة باستبدال 5 جيجا وات من المحطات الحرارية بـ 10 جيجا وات من محطات الطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في إضافة كهرباء نظيفة إلى الشبكة المصرية».