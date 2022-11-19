19 مبادرة لـ«المصرف المتحد» على طريق الممارسات الخضراء

على هامش استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أعلن المصرف المتحد مضيه قدماً نحو مزيد من التطبيقات الاستراتيجية المساندة لرؤية الدولة المصرية 2030 فى طريق التحول للممارسات الخضراء الصديقة للبيئة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والتنموية التى تخدم المجتمع المصرى بشكل خاص والدولى بشكل عام فى إطار التوصيات العالمية للتقليل من الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية الضارة.

استعرض المصرف المتحد أهم 19 ممارسة ومشروعاً أخضر صديقة للبيئة قام بها على 4 محاور رئيسية، تضمنت إصدار أول تقرير للبصمة الكربونية فى 3 مراكز رئيسية للمصرف، المشاركة فى مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى 2021، قرب الانتهاء من المقر الإدارى للمصرف بالعاصمة الإدارية وقد روعى فيه تقنيات المبانى الصديقة للبيئة، وتقديم حلول بنكية لتوسيع قاعدة الشمول المالى ونشر الثقافة المالية خاصة بين المجتمعات السكانية بعدد من محافظات الجمهورية، وإطلاق حزمة الخدمات الرقمية تحت شعار «بنكك على الخط».

دعم تحويل شرم الشيخ لـ«مدينة خضراء»

تضمنت مبادرات المصرف المتحد، المساهمة فى دعم عملية تحول مدينة شرم الشيخ لـ«مدينة خضراء»، وتمكين أهالى منطقة سانت كاترين لتشغيل 350 أسرة، والمشاركة فى مبادرة القضاء على فيروس سى، ومبادرة شراء لقاح كورونا، ومبادرة 100 مليون صحة للكشف وعلاج الأمراض السارية، ومبادرة الكشف على مسببات العمى والأنيميا لأطفال المدارس، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

ولم يغفل المصرف المتحد أهمية الاستثمار فى الشباب كقيادة مستقبلية وضرورة تأهيلها بالأسس العلمية والعملية اللازمة لضمان استدامة خطط التنمية الشاملة لمصر، فقام بدعم العديد من المبادرات والأنشطة الشبابية منها، منتدى شباب العالم بنسخه الأربع، وتقديم كافة أوجه الدعم التقنى والفنى والمادى لمبادرة رواد النيل منذ تدشينها فى 2018 الماضى، وفتح 3 مراكز لريادة الأعمال فى منطقة الدلتا والصعيد والقاهرة.