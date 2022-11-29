أستاذ علوم سياسية: شراكة بين الجزائر وتونس في الملفات الاستراتيجية

قال الدكتور محمد سي بشير، أستاذ العلوم السياسية الجزائري، إن هناك شراكة بين الجزائر وتونس في الكثير من الملفات الاستراتيجية، خاصة وأن تونس تمر بظروف اقتصادية صعبة قبل تنظيم انتخابات تشريعية في 19 ديسمبر المقبل.

الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين شيء حيوي

وأضاف «بشير»، خلال تعليقه على زيارة نجلاء بودن، رئيسة وزراء تونس، إلى الجزائر، عبر مداخلة هاتفية في «نشرة المغاربية»، مع الإعلامية فيروز مكي، على «القاهرة الإخبارية»، أن الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين شيء حيوي للتنسيق والتعاون، وأن البلدين يعملان على تخطي التحديات، خاصة التحدي الاقتصادي، موضحًا أن من بين الملفات الأكثر إلحاحًا التي يتم التعاون فيها، هو ملف الطاقة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الغاز والنفط، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن الممكن أن توفر الجزائر الغاز لتونس.

الملف الأمني الدفاعي

وأشار أستاذ العلوم السياسية، الجزائري، إلى أن الجزائر تحاول طمأنة تونس بأن الأمور الداخلية من الممكن أن تُحل، قبل عقد الانتخابات التشريعية، من خلال خلق التوافق بين مختلف التيارات السياسية، ومن ضمن الملفات التي يتم مناقشتها، الملف الأمني الدفاعي، وهو الأكثر إلحاحًا الآن، على خلفية ما يجري في الجوار المغربي والإقليم الساحلي، وكذلك على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، التي من الممكن أن يكون لها تأثير على تحركات مشبوهة من جماعات إرهابية.