طلاب جامعة الأزهر بأسيوط يؤدون صلاة الغائب على روح زميلهم المتوفى داخل قطار

أدى العشرات من طلاب الفرقة الثانية شعبة الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط، صلاة الغائب على روح زميلهم الطالب محمد رضا محمد عبدالحكيم، والذي وافته المنيه أمس الاثنين، داخل القطار، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

وفاة طالب بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط داخل القطار

تعود أحداث الواقعة إلى صباح أمس ، حيث فقدت كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط، الطالب محمد رضا محمد عبدالحكيم، الطالب بالفرقة الثانية بشعبة الكيمياء، والبالغ من العمر 20 عاما، ابن مركز فاقوس التابع إلى محافظة الشرقية، وذلك أثناء استقلاله القطار قادما إلى محافظة أسيوط لأداء الامتحان، حيث شعر بأعراض تعب ازدادت قبل الوصول إلى محافظة المنيا، وعند توقف القطار بمحافظة المنيا حاول الركاب إسعاقه ونقله إلى مستشفى المنيا ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستشفى.

أهالي محافظة الشرقية يشيعون جنازته

شيع المئات من الأهالي بمحافظة الشرقية، جثمان الطالب المتوفى محمد رضا محمد عبدالحكيم، بمسقط رأسه بمركز فاقوس، وذلك وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار أسرته وزملاءه وكل من يعرفه.