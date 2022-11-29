ضبط عاطل بحوزته 150 لفافة هيروين خلال حملة أمنية بكفر الشيخ

نجح رجال المباحث بقسم شرطة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، في ضبط عاطل يقوم بترويج الهيروين والمواد المخدرة على زبائنه بأحياء مدينة دسوق، وتم ضبطه متلبسًا وبحوزته 150 لفافة هيروين يقوم بتوزيعها على زبائنه، ومبلغ مالي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة.

ضبط المتهم متلبسًا

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد إبراهيم عصام مشرف، مأمور قسم شرطة دسوق، بتلقيه معلومات أكدتها التحريات التي تابعها اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وأشرف عليها العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، أن شخصًا يُدعى «ح.ا.ح.ا»، 45 سنة، عاطل، يُقيم بمدينة دسوق، يقوم بترويج الهيروين والمواد المخدرة على زبائنه بأحياء المدينة، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه متلبسًا وبحوزته 150 لفافة هيروين، ومبلغ 500 جنيه حصيلة بيعه الهيروين، وهاتف محمول.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة برقم 13830 جنايات قسم شرطة دسوق لسنة 2022، وبالعرض على النيابة العامة بدسوق قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتولت التحقيق.

عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح محمد عبد العظيم، المحامي بالنقض، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه يُعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.