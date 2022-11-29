بعد ضبط عاطل متلبسا بحيازة 1000 لفافة هيروين.. قانوني يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بترويج الهيروين بكفرالشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه وبحوزته 1000 لفافة هيروين، يقوم بتوزيعها علي زبائنه بعد جلسة تحقيق استمرت 3 ساعات، ونسبت إليه تهمه الإتجار والترويج للمخدرات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة وعرض المضبوطات على الطب الشرعي.

تفاصيل الواقعة

وتلقى مركز شرطة دسوق، بلاغًا يفيد قيام أحد الاشخاص، عاطل له معلومات جنائية سابقة، بترويج مخدر الهيروين على الزبائن في المنطقة بهدف تحقيق ربح غير مشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهم متلبسًا أثناء ترويجه للمخدرات وبحوزته ألف لفافة من مخدر الهيروين، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الإتجار في المخدرات

وأوضح المحامي أيمن محفوظ، أنّ الماده 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية والغرامة تصل إلى 100 ألف جنيهًا مصريًا.

وقال «محفوظ»، إنّ المادة 34 من قانون العقوبات، نصت على عقوبة كل من يتاجر أو يروج المخدرات داخل الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو تقع عليه غرامة مالية.